Les exercices russes sont terminés, vodka pour tout le monde

après la fin des manœuvres. Au fur et à mesure de la fin des exercices en cours, l’ensemble des troupes russes regagneront, comme toujours, leurs bases permanentes, a déclaré ce mardi le ministère russe de la Défense.

Accusée de toutes parts de vouloir envahir l'Ukraine dès le 16 février, assertions que Moscou ne cesse de rejeter, la Russie a entamé le retrait de ses troupes ayant participé à d'importants exercices militaires. Des unités des districts militaires Sud et Ouest

La Russie s'entraîne à contrer une attaque