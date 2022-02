Des documents publiés par la journaliste bulgare Dilyana Gaitandzhieva font apparaître la participation de 1 000 soldats géorgiens et de 4 400 ukrainiens aux expériences biologiques du Pentagone, sous la responsabilité du Richard Lugar Center for Public Health Research (Géorgie).

Il s’agirait d’évaluer les capacités de résistance des soldats à des maladies que l’anthrax ou la salmonelle.

Cependant, un document indique que la mort d’un cobaye humain doit être signalée dans les 24 heures à l’Institut de recherche de l’Armée de Terre US sur les maladies infectieuses (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases - USAMRIID).

Il y a manifestement un risque dont les soldats géorgiens et ukrainiens n’ont pas été prévenus.