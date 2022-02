Les quantités de plastiques et de produits chimiques rejetés dans l’environnement ont dépassé les limites planétaires.

La Terre, son environnement et ses habitants étouffent sous une quantité excessive de plastiques et de produits chimiques. Mardi 15 février 2022, le Stockholm Resilience Center a indiqué dans son étude que les quantités de plastiques et de produits chimiques rejetés dans l’environnement avaient dépassé les limites planétaires.

LE POINT DE NON-RETOUR

La notion de « limite planétaire » a été inventée par le centre de recherche scientifique suédois Stockholm Resilience Center. Elle a ensuite été reprise par l’Organisation des Nations unies et par la Commission européenne. Bethanie Carney Almroth, coauteur de l’étude, affirme que « les effets que nous commençons à observer sont suffisamment grands pour affecter des fonctions critiques de la planète Terre et ses écosystèmes ».