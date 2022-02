Les sanctions antirusses frapperont également le secteur des médias

Le domaine des médias sera également touché par les sanctions antirusses de l'Union européenne (UE), d'après le Service européen pour l'action extérieure.

"Ce paquet [de sanctions] cible les 351 membres de la Douma d'État russe qui ont voté pour cette reconnaissance ainsi que 27 individus et entités qui menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Cela touchera les secteurs politique, militaire, commercial et médiatique", indique le Service extérieur dans son communiqué.