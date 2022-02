Loukachenko annonce que la Biélorussie se battra aux côtés de la Russie. Les armes sont pointées

Samedi, la Russie a dépêché une paire de bombardiers à longue portée et à capacité nucléaire au-dessus de la Biélorussie, dans un message à l’Ukraine et à l’OTAN. L’Associated Press a détaillé la patrouille : « Le ministère russe de la Défense a déclaré que les deux bombardiers Tu-22M3 se sont exercés à interagir avec l’armée de l’air et la défense aérienne biélorusses pendant une mission de quatre heures. »

Dans le même temps, certains gouvernements régionaux ukrainiens organiseraient des exercices de « défense civile » pour les résidents, au cours desquels des citoyens ordinaires s’armeraient, craignant les rapports largement diffusés sur l’arrivée d’une « invasion russe ».