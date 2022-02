Macron a refusé de se soumettre à un test PCR de dépistage russe à son arrivée au Kremlin pour éviter à Poutine de mettre la main sur son ADN

Dieu seul sait ce que Vladimir Poutine pourrait faire avec cet ADN, cloner le président et le remplacer par un pion favorable à la Russie ? Les médias sont au taquet.

Via Reuters :

Le président français Emmanuel Macron a refusé la demande du Kremlin de passer un test de dépistage russe du COVID-19 lorsqu’il est arrivé chez le président Vladimir Poutine cette semaine, et a donc été tenu à distance du dirigeant russe, ont déclaré à Reuters deux sources de l’entourage de Macron.

Les observateurs ont été frappés par les images de Macron et Poutine assis aux extrémités opposées d’une table de 4 mètres de long pour discuter de la crise ukrainienne lundi, certains diplomates et d’autres suggérant que Poutine pourrait vouloir envoyer un message diplomatique.

Mais les deux sources, qui ont connaissance du protocole de santé du président français, ont déclaré à Reuters que Macron avait été mis devant un choix : soit il acceptait un test PCR effectué par les autorités russes et était autorisé à se rapprocher de Poutine, soit il refusait et devait se soumettre à une distanciation sociale plus stricte.