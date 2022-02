Pfizer va lancer des médicaments contre les cardiopathies causées par son vaccin « sûr et efficace »

Le « vaccin » Comirnaty est-il vraiment un produit Pfizer ? En fait son brevet appartient à BioNTech avec lequel Pfizer a conclu un accord de partenariat le 17 mars 2020. Pfizer profite de sa domination sur le marché pour fabriquer et vendre. Et ça marche ! en juillet 2020 le gouvernement américain commande d’avance 100 millions de doses pour près de deux milliards de dollars.

Le 13 décembre 2021 Pfizer a acheté le laboratoire de recherche Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros). Nul doute que Pfizer saura faire agréer par les autorités les médicaments développés par Arena et obtenir des commandes. Les investisseurs en tout cas sont confiants : les actions Arena ont monté en flèche depuis la vente.

Les effets secondaires du « vaccin » Comirnaty commencent cependant à être connus. Pfizer lui-même les décrit dans le Vidal :

« Il existe un risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination par Comirnaty. Ces pathologies peuvent se développer en l’espace de quelques jours seulement après la vaccination, et sont survenues principalement dans les 14 jours. Elles ont été observées plus souvent après la seconde vaccination, et plus souvent chez des hommes plus jeunes. Les données disponibles suggèrent que l’évolution des cas de myocardite et de péricardite après vaccination n’est pas différente de l’évolution des myocardites et péricardites en général. »