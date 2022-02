Pourquoi 30% des objets célestes s'écrasent au Maroc ? (vidéo)

Un chiffre "très important" détecté dans le ciel marocain

Ce n’est pas la première fois qu’au Maroc on entend parler d’un phénomène de ce genre. En août 2021, un phénomène similaire a été capté par les caméras marocaines et espagnoles et a donné lieu à la chute d’une météorite retrouvée dans le nord du Maroc, explique l’interlocutrice de Sputnik. "Un morceau de deux kilogrammes est en cours de classification et fera prochainement l’objet d’une officialisation de la météorite et d’un article scientifique", informe-t-elle.