« Quelque chose ne tourne pas rond » – 38 législateurs exigent que Biden subisse un test cognitif le plus rapidement possible

Dans une lettre, signée par 37 de ses collègues républicains au Congrès, le Dr Ronny Jackson, représentant du Texas, prévient que le « déclin mental et les oublis du président Biden sont devenus plus apparents au cours des deux dernières années », et exhorte l’homme de 79 ans à passer un test d’aptitude cognitive (tout comme l’ancien président Trump).

« Mes collègues et moi demandons à nouveau au président Biden de se soumettre immédiatement à un examen formel de dépistage cognitif, tel que l’évaluation cognitive de Montréal », a déclaré Jackson. « En tant qu’ancien médecin de trois présidents des États-Unis, je sais ce qu’il faut mentalement et physiquement pour exécuter les fonctions de commandant en chef et de chef d’État », a déclaré Jackson, qui a servi de médecin à la Maison Blanche aux anciens présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump.

Jackson n’a peut-être pas tort, compte tenu de sa récente apparition…

« Joe Biden m’a continuellement prouvé, ainsi qu’au monde entier, que quelque chose ne tourne pas rond. Le peuple américain mérite d’avoir une confiance absolue dans les capacités cognitives de son président », a-t-il déclaré.

Il n’est pas le seul à s’inquiéter : selon un récent sondage de Politico, 48 % des Américains pensent que le président n’est pas « mentalement apte » à exercer ses fonctions.