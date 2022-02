« Satan 2 » : le missile nucléaire russe pouvant rayer de la carte un territoire de la taille de la France

La Russie possède désormais dans son arsenal militaire, un missile nucléaire surnommé Satan 2. Ce missile serait capable de détruire un territoire de la taille de la France.

Le 23 octobre dernier, la Russie a présenté son plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé : RS-28 Sarmat. En effet, ce dernier a pour mission de remplacer le SS-18 Satan, conçu par l’Union Soviétique dans les années 1960 (et qui n’est plus compatible avec les systèmes de défense actuels). Ce nouveau missile nucléaire surnommé Satan 2, est le plus puissant jamais conçu et aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l’arrêter. En plus de sa puissance, il est équipé d’une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis.