The Big Reset (film documentaire)

Un collectif de citoyens s’est lancé dans une aventure ambitieuse : réaliser un film documentaire qui revient sur la crise de ces deux dernières années en donnant la parole à des scientifiques et des personnalités de premier plan qui ont osé aller contre le narratif officiel. Les premières bandes annonces (une courte de 2 minutes et un teaser de 18 minutes) nous en donnent un aperçu : The Big Reset promet d’être au niveau technique de Hold Up et Hold On, avec un casting international assez incroyable. Rencontre avec ces anonymes qui se cachent derrière cette future pépite.