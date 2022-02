TikTok siphonne plus de données que toute autre application sociale. Où vont-elles ? Le mystère demeure

L’application basée en Chine fournit plus de données à des tiers que des entreprises comme FB et Twitter.

La société de marketing mobile URL Genius a réalisé une étude qui a révélé que YouTube et TikTok collectent le plus de données, par rapport aux autres applications de médias sociaux. YouTube collecte principalement des données pour son propre usage. TikTok, quant à lui, partage la quasi-totalité des données qu’il collecte avec des tiers, et l’on ne sait pas très bien où elles vont.