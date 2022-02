Ukraine: l'échange lunaire entre Poutine et le chef du renseignement extérieur russe

En lui demandant s’il se positionnait en faveur de la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes prorusses d’Ukraine, Vladimir Poutine a mis Narychkine dans une situation délicate. Ce dernier a balbutié quelques mots confus, ce qui a eu le don d’agacer le président russe.

Au fil de l’échange, le président russe s’est montré de plus en plus ferme face aux hésitations de son interlocuteur. Finalement, le patron du renseignement russe a bien décidé de “soutenir la proposition quant à la reconnaissance de l’indépendance des Républiques de Donetsk et de Lougansk”. Mais la scène a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.