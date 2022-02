Le 26 février, l’ambassade des États-Unis en Ukraine s’est empressée de supprimer de son site Web tous les documents concernant 11 bio-laboratoires financés par le Pentagone en Ukraine. Tous ces documents (désormais supprimés par l’Ambassade), vous pouvez les lire ICI .

En octobre 2021, l’agence américaine de réduction des menaces pour la défense (DTRA) du département américain de la Défense a publié sur le site Web des marchés publics américains un accord supplémentaire sur la « lutte contre les agents pathogènes hautement dangereux. Le document concerne la dernière étape des travaux sur le lancement de deux bio-laboratoires en Ukraine : à Kiev et à Odessa. L’avenant porte sur l’équipement et la formation du personnel et la mise en service des installations. Le coût des travaux est de 3,6 millions de dollars, mais certains chiffres du document sont cachés pour des raisons de secret. Selon le document, les laboratoires étaient prêts à plus de 90 %. Cependant, l’achèvement des projets a été retardé jusqu’à sept mois à compter de la date de signature du document (juillet 2021), soit fin février 2022 :

Les laboratoires ukrainiens ont été construits dans le cadre du programme américain de réduction coopérative des menaces, lancé en 1991 et dirigé contre la Russie et l’ex-Union soviétique. Ils ont été financés dans le cadre du Biological Threat Reduction Program. La coopération entre l’Ukraine et les États-Unis dans ce domaine s’est intensifiée après la première révolution de Maïdan en Ukraine en 2005. (Ndlr :Révolution orange)

Vous pouvez en savoir plus sur les bio-laboratoires américains, y compris en Ukraine : ICI , ICI , ICI .

Deux nouveaux laboratoires sont en cours de création sur la base de l’Institut de recherche d’État de Kiev pour les diagnostics de laboratoire et l’expertise vétérinaire et sanitaire et de la division d’Odessa du Service d’État ukrainien pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. La majeure partie de la collection ukrainienne de souches endémiques d’agents pathogènes dangereux est stockée à Odessa. Les bâtiments des nouveaux biolaboratoires de Kiev et d’Odessa ont été construits en 2019, mais n’ont pas été mis en service.

Le document ci-dessus indique clairement que ce projet est important et urgent pour le gouvernement américain : d’autres retards potentiels sont qualifiés d’inacceptables, et « DTRA exige l’achèvement et la reddition urgents des deux laboratoires pour assurer l’exécution active et sûre de la mission DTRA. ”

Les deux installations sont détenues et sécurisées par le gouvernement ukrainien, mais aucune des installations n’effectue actuellement de travaux biologiques actifs car DTRA a demandé aux autorités ukrainiennes de ne pas commencer les travaux tant que l’acceptation et l’achèvement ne sont pas terminés, selon les documents d’approvisionnement.

Moscou a fait part de son inquiétude face au développement d’armes biologiques près des frontières russes. Le président russe Vladimir Poutine s’est inquiété de la collecte « intentionnelle et professionnelle » de biomatériaux de Russes par des étrangers.

L’opération militaire russe en cours en Ukraine pourrait arrêter le programme DTRA en Ukraine. Quoi qu’il en soit, les projets de Kiev et d’Odessa seront reportés, voire annulés. Les États-Unis ont déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars pour de tels programmes rien qu’en Ukraine, et il y en a davantage en Géorgie, au Kazakhstan, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan.

Maintenant, alors que les forces russes avancent en Ukraine, Kiev semble pressée de cacher la preuve que les États-Unis violent la convention sur la non-prolifération des armes biologiques. La fin de l’opération russe le verra.

SouthFront