« On a une opportunité magnifique […].

Et on ne peut pas se permettre de la louper.

Parce qu’on ne sait pas quand sera la prochaine. »,

Rémi du « Convoi de la liberté », le 2 février 2022.

((2) A partir de la minute 15:08)

Un « Convoi de la liberté » s’organise en France via les réseaux sociaux. La page Facebook « Le convoi de la liberté » (site officiel) dédiée à l’organisation de ce convoi regroupe déjà plus de 199 000 personnes. En entête de cette page est écrit, ce 4 février 2022: « Nous ne cautionnons aucune forme de violence ». (1) Comme au Canada ce convoi est pacifiste.

Rémi de ce convoi interviewé, le 2 février 2022, par le Youtubeur Oliv Oliv https://www.youtube.com/watch?v=O529XuAFNT8 explique que ce rassemblement « pacifique et joyeux » est dans la droite ligne du « Convoi de la liberté » canadien c’est-à-dire contre « la tyrannie sanitaire et même [la tyrannie] économique ». ((2) A partir de la minute 9:45)(3)

Voici les dates qu’il donne. Les dates des départs sont fonction de la zone géographique.

Mercredi 9 février 2022 dans le Sud-est et Sud-ouest de la France;

jeudi 10 février 2022 dans l’Ouest de la France;

plusieurs arrivées de convois à Paris du vendredi 11 février 2022

jusqu’au dimanche 13 février 2022 dernier délai. (2)(A partir de la minute 6:18)

Départ de Paris le 13 février 2021 pour arriver à Bruxelles le 14 février 2021. (2)

Rémi parle aussi d’un départ de Montpellier samedi 12 février 2022 pour aller à Paris. (2)(4)

Puis, il y aura convergence des appels « Convois de la liberté » européen à Bruxelles. (2)

Rémi explique qu’il y a eu une grande réunion de camionneurs au niveau européen pour « lisser » les dates. Ce qu’il explique est cohérent avec le prospectus Twitter français du « Convoi de la liberté »: https://twitter.com/EuropeConvoy/status/1489208879334703105.

Hier, il y avait la carte de l’itinéraire de ce convoi sur le site Facebook officiel « Le convoi de la liberté ». Aujourd’hui, elle n’y ait plus mais il est possible de trouver cette carte sur ce compte Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=983245028948056&set=pcb.1367377887060444 Peut-être l’itinéraire est-il en train d’être modifié. A vérifier.

Rémi parle d’un « convoi lent ».

Qui peut participer à ce convoi?

Les camionneurs « sont bien partants pour nous rejoindre mais pas forcément avec leur outil de travail [c’est-à-dire leur camion qui ne leur appartient pas forcément]. C’est pourquoi nous demandons à tous les citoyens de France, de rejoindre cet appel. […] C’est ouvert à tous les citoyens qui en ont aujourd’hui assez, marre, de cette tyrannie sanitaire et même économique […] c’est ouvert à tout le monde […] On appelle tout le monde […] à nous rejoindre dans ce convoi. Il faut qu’il y ait un maximum de personnes que ce soient les motards, les soignants, les ambulanciers, les livreurs, tous ceux qui traversent des difficultés au quotidien […] en partance vers la capitale [Paris] et en convergence vers Bruxelles », dit Rémi. (A partir de la minute 9:19)

Y aura-t-il une cagnotte comme pour le convoi canadien?

« Il n’y aura aucune cagnotte tout au long de ce convoi. Si on vous propose une cagnotte ça ne vient absolument pas des convois Europe ou France. […] On s’est tous mis d’accord là dessus. On a trouvé quelque chose qui pourra vous rendre service. […] On va mettre en place un groupe de parrainage. […] On ne veut pas [de cagnotte] parce qu’on sait les problèmes que ça peut poser derrière. Elle peut être bloquée. On a tout à perdre là-dessus. Donc, on va monter un groupe de parrainage. […] Vous pourrez vous mettre en lien direct et parrainer une voiture directe. Ça sera vos arrangements entre vous. Et, comme ça, vous êtes autonome avec ça et on n’a rien à voir avec ce genre de pratique », dit Rémi. (A partir de la minute 18:29)

Comment vont-ils s’organiser pour l’eau, la nourriture, les secours (si nécessaire)? Auront-ils chargé dans leurs camions le nécessaire pour tous ces besoins? Auront-ils besoin de ravitaillement? Auront-ils un service d’ordre ou une stratégie pour éviter la violence? Veulent-ils « siéger » dans le temps dans les rues de Bruxelles, jusqu’à obtenir gain de cause?

Candice Vacle

