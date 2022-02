Un ex gestionnaire de fonds de Blackrock découvre des tendances inquiétantes en matière de mortalité aux Etats-Unis

Ed Dowd, ancien gestionnaire de fonds de Blackrock , est dans le premier camp et a passé le mois dernier à analyser les miettes de pain associées à une augmentation de la surmortalité par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Étant donné que nous sommes maintenant au milieu de la saison des bénéfices, les industries de l’assurance et des services funéraires ont laissé des miettes assez importantes qui commencent à dresser un tableau inquiétant.

Pour beaucoup, l’implication est claire : le vaccin contre le covid-19 est lié à la surmortalité, et des mois de rapports sur les lésions causées par les vaccins se répercutent maintenant sur les données actuarielles, qui commencent à montrer, entre autres, que les personnes plus jeunes et en âge de travailler ont commencé à mourir en plus grand nombre lorsque les obligations en matière de vaccination sont arrivées – pour une maladie qui tue principalement des personnes plus âgées et en âge de travailler. Le contre-argument, souvent présenté sans preuve, est que l’augmentation est due aux personnes qui ont reporté des opérations chirurgicales non urgentes et d’autres traitements médicaux pendant la pandémie.

Il y a quatre semaines , le PDG de la compagnie d’assurance OneAmerica, Scott Davison, a révélé qu’ils avaient connu « les taux de mortalité les plus élevés de l’histoire de cette activité – et pas seulement chez OneAmerica », avec un bond de « 40 % par rapport à ce qu’ils étaient avant la pandémie » . Fait intéressant, M. Davison a noté que la majorité des décès ne sont pas classés comme étant dus au covid-19.

Mercredi, Dowd a noté que la société de pompes funèbres Carriage Services a connu une augmentation de 28% en septembre 2021 par rapport à 2020, et une augmentation de 13% en août par rapport à la même période. Les funérailles et les crémations sont en hausse de 12% et 13% respectivement sur le trimestre.

En général, les entreprises de pompes funèbres ont connu une hausse de leur activité au troisième trimestre, et M. Dowd surveillera de près les rapports du quatrième trimestre qui sont attendus vers le 15 février, soit dans moins de deux semaines.

Dowd a également noté mercredi que les demandes d’indemnisation pour décès du Lincoln National sont en hausse de 13,7% en glissement annuel, et de 57% au quatrième trimestre par rapport à 2019. Le directeur financier Randy Frietag a expliqué jeudi qu’en 2021, la part des jeunes décédés à cause du Covid a doublé au second semestre.

Entre-temps, Reinsurance Group of America a noté, lors de sa conférence téléphonique de jeudi sur les résultats, que le quatrième trimestre a été affecté par un niveau significatif de demandes de compensation pour la mortalité liée au Covid-19, malgré le fait que les vaccins contre le covid-19 existent depuis plus d’un an.

Le groupe d’assurance Hardford a également noté un pic de décès chez les jeunes, qui a atteint son apogée au troisième trimestre 2022, et a indiqué que la mortalité avait augmenté de 32 % par rapport aux niveaux de 2019 avant le covid, et de 20 % par rapport aux niveaux de 2020 avant la vaccination.

Le Dr Robert Malone, inventeur de la technologie à ARNm, a relevé ces données troublantes lors d’une récente apparition dans l’émission « War Room » de Steve Bannon :

Quelques questions clés pour les compagnies d’assurance :

Quelles sont les principales causes de décès pour 2020 et 2021 ?

Combien de personnes décédées étaient vaccinées par rapport à celles qui ne l’étaient pas ?

Reinsurance Group of America, par exemple, a déclaré un bénéfice au quatrième trimestre de 2020, alors que la majorité de la population n’était pas vaccinée et que la souche Covid-19 était plus mortelle, mais a enregistré une perte au quatrième trimestre de 2021, alors que plus de 60 % du pays était entièrement vacciné (et qu’environ 75 % avait reçu au moins une dose).

C’est peut-être la raison pour laquelle Pfizer se bat aujourd’hui activement pour supprimer les données de recherche soumises à l’approbation de la FDA – alors que le géant pharmaceutique et ses pairs continuent de bénéficier d’une immunité juridique pour les lésions dues aux vaccins.