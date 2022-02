Vaccins Pfizer : Lors des essais, aucune femme enceinte n'a accouché d'un bébé vivant

par Ethan Huff.

Une action en justice intentée par des professionnels de la santé publique et de la santé pour la transparence a produit des documents de Pfizer montrant que son « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) a causé une fausse couche à toutes les mères enceintes sur lesquelles il a été testé.

Intitulé « Analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation », un rapport de Pfizer décrivant les événements signalés jusqu’en février 2021 – vous pouvez télécharger ce rapport – montre qu’aucune femme enceinte qui a pris les piqûres de Pfizer n’a accouché d’un bébé vivant.

Le tableau 6 du rapport, intitulé « Informations manquantes », révèle sous le premier thème « Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement » la déclaration suivante :

« Les résultats de grossesse pour les 270 grossesses ont été rapportés comme avortement spontané (23), résultat en attente (5), naissance prématurée avec décès néonatal, avortement spontané avec mort intra-utérine (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et résultat normal (1 chacun) ». Aucun résultat n'a été fourni pour 238 grossesses (notez que 2 résultats différents ont été rapportés pour chaque jumeau, et les deux ont été comptés).

Pris au pied de la lettre, cela suggérerait que sur 270 grossesses, il y a eu 23 avortements spontanés, cinq « résultats en attente », deux naissances prématurées avec décès néonatal, deux avortements spontanés avec décès intra-utérin, un avortement spontané avec décès néonatal et un résultat normal. . Cependant, il y a aussi cette déclaration délicate : « aucun résultat n’a été fourni pour 238 grossesses ».

« Donc, vraiment, nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé avec 243 (5 + 238) des grossesses de ces femmes injectées ; ils n’ont tout simplement pas été inclus dans le rapport », a rapporté Principia Scientific International .

• Pfizer admet dans un document confidentiel que le vaccin COVID-19 provoque une maladie améliorée associée au vaccin (même chose que l’amélioration dépendante des anticorps)

« Ce que nous savons, c’est que sur 27 grossesses déclarées (270 moins 243), il y a 28 bébés morts ! Cela semble signifier que quelqu’un était enceinte de jumeaux et que 100% des bébés à naître sont morts ».

Les coups covid de Pfizer mettent fin à la vie humaine

Il est possible que les cinq « résultats en attente » aient abouti à un accouchement normal. Cela signifie qu’au mieux, seuls 87,5% des bébés vivant dans des utérus « entièrement vaccinés » sont morts, contre 100%.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours un résultat horrible. Aucun bébé ne devrait mourir à la suite de ces injections si elles sont vraiment « sûres et efficaces » comme on le prétend, et pourtant elles semblent tuer la plupart ou la totalité des bébés à naître.

Il s’avère que Pfizer a tenté de couvrir tout cela avec un article intitulé « Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine », qui a été publié dans le New England Journal of Medicine (NEJM) le 31 décembre 2020.

Cet article tente de dissimuler le fait qu’au cours du premier trimestre de la grossesse, l’injection de Pfizer a provoqué une fausse couche chez 82% de celles qui l’ont reçue. La Canadian Covid Care Alliance a rendu compte de cette étude le mois suivant, la dévoilant comme une imposture totale.

« L’étude favorable à Pfizer est une imposture complète », a rapporté Principia Scientific International. « Elle est remplie de fausses déclarations et de méthodes trompeuses ».

« Ces injections sont criminelles ; période », a ajouté le groupe, soulignant le fait que personne ne devrait les prendre.

Le Conseil mondial de la Santé a élaboré une déclaration de cesser et de s’abstenir qui est signifiée à tous les gouvernements, cliniques, hôpitaux, organismes de réglementation médicale, médecins, infirmières, politiciens et « toute personne participant de quelque manière que ce soit à la fabrication, à l’expédition, à la distribution, à la promotion, ou l’administration de ces injections ».

« Le message à toute personne impliquée dans ces campagnes d’injection est “Arrêtez maintenant. C’est un crime. Vous serez pénalement et civilement responsable”. Le chat est sorti du sac. La justice arrive », explique PSI à propos de l’initiative.

« Veuillez conserver des photos et des notes indiquant à qui, quand et où la déclaration et l’avis sont signifiés. Nous finalisons davantage de ressources sur le site Web du Conseil mondial de la santé pour télécharger ces photos et ces détails ».

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sont disponibles sur ChemicalViolence.com .

