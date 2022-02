Valérie Pécresse & Marine Le Pen ont demandé le renvoi de l’ambassadeur du Mali de France… sauf qu’il n’y en a pas

par Aguellid.

Toumani Djimé Diallo, a été rappelé par son pays il y a de cela 2 ans maintenant, le 27 février 2020, après avoir créé un incident diplomatique entre les deux pays en critiquant les soldats Barkhane ! Valérie Pécresse & Marine Le Pen démontrent avec cette bourde lamentable à quel point elles sont incompétentes à vouloir twitter avant de vérifier l’info et d’en discuter avec les membres de leurs cabinets respectifs. Il est question tout de même de diplomatie, sujets à ne pas prendre à la légère…

De plus, nous faire croire aujourd’hui – comme le fait de manière ridicule Valérie Pécresse – que la France est au Mali pour sauver le monde du terrorisme est insultant car elle n’est sur place que pour défendre ses intérêts et notamment protéger les mines d’uranium. Faire croire de plus que les djihadiste maliens menacent la sécurité de la France à 3000 km au sud de Marseille relève de la stupidité la plus crasse.

Source: La Dépêche

via https://www.lelibrepenseur.org/