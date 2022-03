420 mines ukrainiennes à la dérive en mer Noire suite à une tempête

Les ukrainiens ont trouvé un moyen d’empêcher les russes, de débarquer sur leur cote près d’Odessa. Pour ce faire, ils ont puisé dans leur stock de 420 mines, vieilles de plus de 50 à 70 ans pour les ancrer dans la mer Noire. Mais, une violente tempête a décidé de contrecarrer les plans ukrainiens. Ces mines ont cassé leurs amarres, et sont à présent à la dérive. Elles menacent tous les navires civils, de commerce et militaires et il y a un risque s’il n’y a pas d’obstacle, poussées par les courants, d’en voir en Méditerranée. Thierry65 nous avait parlé il y a quelques jours, d’une mine qui a explosée sur une plage près d’Odessa.

____ Les moutons enragés