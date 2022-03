Affaire Epstein : Melinda Gates déballe son sac sur Bill

Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne américaine CBS jeudi 3 mars, la milliardaire Melinda Gates révèle que l’amitié entre Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde qui a dépensé des milliards pour fournir et promouvoir les vaccins anti-Covid, et Jeffrey Epstein, financier américain accusé d’être au cœur d’un vaste réseau pédocriminel, a eu raison de leur mariage.

Au cours de son entretien avec la présentatrice Gayle King, la milliardaire rompt le silence, s'exprimant pour la première fois sur la relation de son ex-mari avec le pédocriminel, depuis décédé. La femme de 57 ans explique s’être opposée à ce que le fondateur de Microsoft entretienne une relation avec le financier américain, en vain. « Je n'ai pas aimé qu'il ait des rendez-vous avec Jeffrey Epstein, ça non. Je le lui ai clairement dit », assure-t-elle.

Par ailleurs, elle raconte avoir fait, une seule fois par curiosité, la connaissance de l'ex-compagnon de Ghislaine Maxwell, parce qu'elle « voulait voir qui était cet homme ». Une rencontre des plus déplaisantes : « Il était odieux, le mal incarné. J'en ai fait des cauchemars », soutient-elle.

Epstein et Brunel morts pendus, la famille de Maxwell inquiète pour sa sécurité

En août 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans une prison de Manhattan. Pendant 30 ans, il a violé des centaines de filles mineures en toute impunité grâce à son large réseau de relations, qui comprenait des personnalités comme Bill Clinton, le prince britannique Andrew et l'agent de mannequins français Jean-Luc Brunel.

Ce dernier a, lui aussi, été retrouvé pendu dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février 2022 dans sa cellule de la prison de la Santé, à Paris. Comme le rapportait le Monde, sa mort conduira sans doute à la fin de la procédure française dans cette affaire, suscitant « frustration » et « amertume », selon Anne-Claire Lejeune, avocate de plusieurs victimes.

Suite à l’annonce de la mort par pendaison de M. Brunel, la famille de Ghislaine Maxwell, actuellement incarcérée dans une prison à Brooklyn et déclarée coupable dans l'affaire de trafic sexuel de mineures par un tribunal de New York le 29 décembre 2021, a déclaré au New York Post être « inquiète pour sa sécurité ». « Encore une mort par pendaison dans une prison de haute sécurité. Je suis complètement choqué et perplexe », avait confié au média américain Ian Maxwell, le frère de l’ex-compagne d’Epstein.

La mort de Jean-Luc Brunel avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. L’économiste Philippe Herlin, qui a depuis annoncé son ralliement à Éric Zemmour dans le cadre de la présidentielle, a jugé que ce suicide et « le silence des médias qui l'accompagne, montre la puissance des réseaux pédocriminels ».

Le président des Patriotes avait aussi fait part de ses doutes sur la cause officielle du décès de ces deux acteurs centraux du réseau pédocriminel.

Bill Gates dit regretter sa relation avec Epstein

Quant à Bill Gates, il a reconnu en août dernier, sur la chaine américaine CNN, que cela avait été « une énorme erreur de passer du temps » avec Jeffrey Epstein. Selon lui, sa relation avec le financier visait seulement à lever de l'argent pour sa fondation philanthropique nommée Bill & Melinda Gates. Celle-ci s’est retrouvée au cœur de plusieurs polémiques, notamment parce qu’elle a versé 319 millions de dollars à des grands médias à travers le monde, ainsi que l'a révélé MintPress.