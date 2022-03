Des articles des deux blocs atlantiste et russe sont diffusés sur wikistrike.com

Anne Laure Bonnel, journaliste de guerre présente dans le Dombass accuse l'armée ukrainienne de tuer des civils, bombarder des écoles... ce, depuis plus de sept ans, ce qui est vrai.

Aux lecteurs qui ne connaissent pas la situation, sachez que dans une guerre, deux camps s'opposent. Les dégâts matériels et les morts de civils sur Donestk et Lougansk, plus précisément sur la ligne de front à l'ouest de ces régions séparatistes, proviennent des deux côtés.

Les 13 000 civils tués, ce chiffre qu'elle annonce, est tout à fait exact, sauf, que ce chiffre est global, pro-russes et ukrainiens se le partagent.

Anne Laure Bonnel a ici le mérite d'ouvrir les esprits du grand public sur une situation complexe, où chaque camp accuse l'autre :