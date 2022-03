Avertissement urgent du Dr. Robert Malone, l’un des inventeurs de la technologie de vaccination par ARNm

Le Dr Robert Malone, virologue, immunologiste et biologiste moléculaire américain, a pris publiquement position sur la vaccination des enfants contre le COVID-19. Robert Malone, l’un des pionniers de la technologie de vaccination par ARNm, met en garde contre les changements fondamentaux du système immunitaire et les dommages reproductifs qui pourraient même, suite à la vaccination, affecter les générations futures de votre famille, etc.

Avant que vous fassiez vacciner votre enfant – une décision irréversible – j’aimerais partager avec vous les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique, basé sur la technologie du vaccin à ARNm que j’ai développée.

Il y a trois points principaux que les parents doivent comprendre avant de prendre cette décision irréversible :

– Le premier est qu’un gène viral est injecté dans les cellules de vos enfants. Ce gène force le corps de votre enfant à produire des protéines Spike toxiques. Ces protéines causent souvent des dommages insidieux aux organes vitaux de vos enfants. Ces organes comprennent leur cerveau et leur système nerveux, leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris les caillots sanguins, et leur système reproducteur. Et surtout, ce vaccin peut déclencher des mutations fondamentales dans leur système immunitaire. Le plus inquiétant, c’est que ces dommages, une fois qu’ils se sont manifestés, sont irréparables. Ces mutations ne peuvent pas être inversées. On ne peut pas réparer les lésions du cerveau. On ne peut pas réparer les lésions du tissu cardiaque. On ne peut pas réparer un système immunitaire génétiquement inversé. Et ce vaccin peut causer des dommages reproductifs qui pourraient affecter les générations futures de votre famille.

– Le deuxième point que vous devez connaître est le fait que cette nouvelle technologie n’a pas encore été suffisamment testée. Il nous faut au moins cinq ans de tests et de recherche avant de pouvoir réellement comprendre les risques liés à cette nouvelle technologie. Les dommages et les risques des nouveaux médicaments ne sont souvent connus que de nombreuses années plus tard.

Je vous en prie, en tant que parents, demandez-vous si vous souhaitez que votre propre enfant fasse partie de l’expérience médicale la plus radicale de l’histoire de l’humanité.

– Un dernier point : La raison qui vous est donnée pour vacciner votre enfant est un mensonge. Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs grands-parents. C’est le contraire qui arrive. Leur immunité après une maladie COVID est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde entier, de cette maladie.

En résumé, il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à vacciner vos enfants contre les risques mineurs du virus, compte-tenu des risques sanitaires connus du vaccin avec lesquels vous, parents, et vos enfants devrez peut-être vivre pour le reste de votre vie. L’analyse des risques et des bénéfices est loin d’être équilibrée en ce qui concerne ce vaccin pour enfants. En tant que père et grand-père, je vous recommande vivement de résister et de vous mobiliser pour protéger vos enfants.

source : Kla.TV