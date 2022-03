De mystérieuses structures géantes dans le manteau terrestre déconcertent les scientifiques

« Nos calculs ont révélé que le volume initial des superpanaches n’affecte pas leur hauteur », détaille Qian Yan, géologue à l’université d’État de l’Arizona et auteur principal de l’étude, parue dans la revue Nature Geoscience. « Elle est principalement conditionnée par leur densité et la viscosité du manteau environnant. »

Connus sous le nom de « superpanaches » ou « grandes provinces à faible vitesse de cisaillement » (LLSVP), ces réservoirs situés de part et d’autre du globe ont été découverts dans les années 1980. À en juger par la profondeur de propagation des ondes sismiques, celui se trouvant sous le continent africain a une hauteur supérieure d’environ 1 000 km à son homologue du Pacifique. Selon de nouveaux travaux basés sur des centaines de simulations, cela s’expliquerait par le fait que le premier soit nettement moins dense et stable.

Constitué de roche silicatée, le manteau représente l’une des principales couches de notre planète et sépare la croûte du noyau terrestre. Bien qu’il soit essentiellement solide, il se comporte un peu comme du goudron chaud sur des échelles de temps plus longues, avec des colonnes de roche magmatique s’élevant progressivement et le traversant. Ces dernières étant suspectées de contribuer à l’activité volcanique à la surface de la planète, les géologues cherchent à mieux cerner les processus impliqués.

Animation montrant les superpanaches détectés par tomographie sismique — © Sanne.cottaar / Wikimedia Creative Commons

Si la différence de hauteur significative suggère que les deux superpanaches ont des compositions différentes, leur impact sur le manteau demeure à l’heure actuelle assez obscur. D’après les auteurs de l’étude, la nature moins stable de la LLSVP africaine pourrait potentiellement expliquer le volcanisme intense dans certaines régions du continent, et également avoir une influence sur le mouvement des plaques tectoniques, « flottant » sur le manteau.