Démarchage: 20% des français ne répondent plus au téléphone

Alors que les applications de messagerie se sont imposées comme étant le moyen de communication préféré de très nombreux utilisateurs, les appels de démarchage téléphonique intrusifs et les arnaques poussent les gens à se méfier des appels téléphoniques. Résultat : de plus en plus de Français ne veulent plus répondre au téléphone. Nous analysons pour vous cette tendance, qui va peut-être faire disparaître pour de bon la téléphonie traditionnelle.

En 2022, 20 % des Français ne répondent plus au téléphone

Selon une étude de l’lnsee de janvier 2022, les appels téléphoniques ne sont plus du tout appréciés par les Français, et cela pour différentes raisons. De nombreux foyers, surtout les plus jeunes, ne sont plus équipés de téléphone fixe. Et concernant les plus âgés, nombreux sont ceux qui refusent maintenant de répondre à des numéros inconnus, ou à des appels inattendus, par crainte d'appels indésirables (télémarketing, spam, démarchage et même des arnaques). En effet, selon le rapport, un cinquième de la population filtre ou refuse systématiquement les appels. Il semble plus judicieux aux utilisateurs de téléphones de ne pas répondre, pour écouter le message laissé suite à l’appel manqué, au cas où l’appel est important. Selon l’enquête, parmi ceux qui sont équipés de téléphone fixe, 17 % disent ne jamais décrocher et 26 % ne répondre que lorsqu’ils connaissent le numéro appelant (ils filtrent systématiquement les appels). Le filtrage systématique des appels est aussi une pratique courante des utilisateurs de téléphones mobiles : 30 % des personnes possédant un téléphone mobile filtrent systématiquement les appels. La tendance à ne décrocher le téléphone que pour des numéros connus est donc très courante, et elle est en hausse. Entre 2018 et 2021, la part de la population ne décrochant jamais a augmenté de 12 % à 17 %. Les personnes passent aussi moins d'appels : le nombre de personnes qui ne téléphone jamais a doublé, passant de 5 % à 9 % sur cette période.

La culture du téléphone est-elle en train de disparaître ?

Ce phénomène a aussi été identifié aux États-Unis, pays qui a inventé le téléphone et où répondre aux appels était très ancrée dans la culture dans les années 80. Le quotidien The Atlantic remarquait déjà avant la pandémie, en 2018, que personne ne décrochait plus le téléphone. Le réflexe de répondre très rapidement aux appels, qui faisait partie de la culture téléphonique du XXe siècle, aurait disparu. Les causes possibles ? D’autres d'options de communication, comme la messagerie texte et ses déclinaisons multimédias associées, les réseaux sociaux et les vidéoconférences. Le télémarketing, les appels robotisés et le démarchage ont aussi une part de responsabilité outre atlantique, où 80 % voire 90 % des appels entrant sur un téléphone peuvent être du spam. Cependant, deux circonstances atténuantes doivent être prises en compte, car elles pourraient inverser la tendance. D’un côté, la surexposition aux écrans, de plus en plus rejetée par les jeunes utilisateurs, et d'un autre côté, le fait qu’il existe toujours un pourcentage de personnes qui ne sont pas équipées d’un autre moyen de communication que le téléphone.

Toute la population n’est pas connectée à Internet

En France, selon l’Insee, 7 % de la population n’a ni smartphone ni connexion internet à domicile. Le téléphone reste donc leur seul moyen de communication. En outre, les appels restent une option de communication plébiscitée par les jeunes qui abandonnent leurs smartphones. En effet, alors que la pandémie a amené de nombreux utilisateurs à utiliser leurs smartphones de manière encore plus compulsive, le phénomène inverse a été aussi observé chez les plus jeunes, des utilisateurs qui rejettent leurs smartphones pour adopter un mode de vie moins connecté, afin d’améliorer leur santé mentale.

Comment rendre les appels téléphoniques à nouveau pertinents ?

Passer par des outils pour bloquer les appels non désirés peut aider à se débarrasser des appels indésirables. Des mécanismes pour bloquer les appels existent, comme nous l’expliquons dans cet article. En outre, penser deux fois avant de donner ses coordonnées téléphoniques dans le cadre de formulaires de contact et pendant des transactions en ligne peut aider à protéger son numéro et à limiter les appels abusifs.