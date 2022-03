Des archéologues déchiffrent les glyphes d’une fresque mexicaine vieille de 1 300 ans

Situé dans la vallée d’ Oaxaca , Monte Albán est considéré comme l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires du Mexique . Celui-ci a vraisemblablement été fondé par le peuple olmèque au Ve siècle avant J.-C., mais n’a connu son apogée qu’entre 200 et 600 après J.-C., lors de la période zapotèque .

L’expansion de cette civilisation matriarcale s’est notamment traduite par la construction de la ville « satellite » d’ Atzompa entre le VIIe et le IXe siècle de notre ère. Bâtie au sommet d’une colline surplombant la vallée d’ Etla , celle-ci aurait permis aux Zapotèques de se défendre efficacement face aux Mixtèques , autre peuple indigène mésoaméricain occupant la région.

C’est dans cette ancienne cité que la fresque de près de 15 mètres de long a été mise au jour. Sculptés dans la pierre calcaire et le stuc, ses glyphes en relief comprennent un quetzal (oiseau), des singes, des jaguars et différentes figures protectrices. Les chercheurs ont également identifié des représentations figuratives et numériques de l’année du lézard (associée au calendrier mixtèque), ainsi qu’un quinconce, motif géométrique composé de cinq points disposés en croix.