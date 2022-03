Des archéologues mettent au jour le lieu de repos final de 65 rois de l’âge sombre britannique

L’examen de différents sites archéologiques au pays de Galles et en Angleterre a conduit à l’identification des sépultures de dizaines de souverains et hauts dignitaires de l’âge sombre britannique.

VINGT COMPLEXES FUNÉRAIRES ROYAUX

Dans le cadre de travaux à paraître dans le Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Ken Dark et ses collègues de l’université de Reading ont identifié 20 complexes funéraires royaux abritant chacun jusqu’à cinq tombes et semblant dater des cinquième et sixième siècles de notre ère.

Suite à l’effondrement de la Grande-Bretagne romaine, l’est et le sud de l’Angleterre avaient été morcelés en dizaines de petits royaumes gouvernés par des rois anglo-saxons d’origine entièrement ou partiellement germanique. L’ouest et le nord avaient de leur côté vu l’émergence des dynasties royales post-romaines, d’ascendance principalement celtique, britannique ou irlandaise.Les auteurs de l’étude estiment que les sites funéraires identifiés au pays de Galles, en Cornouailles, dans le Devon et le Somerset abritent des sépultures royales indigènes de haut rang associées aux royaumes britanniques de Gwynedd, Dyfed, Powys, Brycheiniog et Dumnonia.