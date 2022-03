Des chercheurs créent un ARN capable d’évoluer seul pour remonter aux origines de la vie

Afin de tenter de faire la lumière sur l’apparition de la vie terrestre, une équipe de scientifiques japonais a créé un ARN non seulement capable de se répliquer, mais également d’évoluer en une gamme variée de molécules plus complexes.

UNE EXPÉRIENCE DE RÉPLICATION À LONG TERME

La manière exacte dont la vie est née de la matière non vivante constitue l’un des plus grands mystères de la science. On a longtemps supposé que l’ARN agissait comme une sorte de précurseur de l’ADN. Si ces molécules simples existaient dans la « soupe primordiale » de la Terre primitive, elles auraient pu commencer à s’auto-répliquer et se diversifier en toute une série de formes. En devenant plus complexes, les molécules auraient pu donner naissance à des cellules contenant des molécules d’ADN, à l’origine de toutes les formes de vie que nous connaissons aujourd’hui.