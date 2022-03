Guerre en Ukraine: face à d’autres sanctions occidentales, la Russie menace de fermer son gazoduc Nord Stream 1

Les Etats-Unis envisagent d’interdire les importations de pétrole russe et pourraient agir sans les Européens. Au risque de faire exploser le prix du baril, déjà élevé

Les Etats jouent-ils avec le feu ? La Russie pourrait interrompre les livraisons de gaz vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, lundi 7 mars, précisant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

« En raison des accusations infondées portées contre la Russie concernant la crise énergétique en Europe et l’imposition d’une interdiction sur le Nord Stream 2, nous avons tout à fait le droit de prendre une décision correspondante et d’imposer un embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 », a annoncé Alexander Novak dans une déclaration diffusée à la télévision d’Etat. Est-ce là un signal envoyé à la partie adverse ?

Dépendance. La déclaration semble surtout viser d’autres sanctions occidentales à venir. Les Etats-Unis ont fait savoir qu’ils envisageaient avec leurs alliés européens d’interdire les importations de pétrole russe. Une telle décision aurait « des conséquences catastrophiques pour le marché mondial », a estimé le vice-Premier ministre russe.

Reuters a appris de deux sources au fait du dossier que Washington était disposé à agir seul en cas de refus des Européens, alors que de nombreux pays du continent dépendent grandement des importations énergétiques en provenance de Russie. Moscou et Washington s’engagent-ils dans une partie de poker pour bluffer l’autre ou bien sont-ils prêts à passer à l’acte ?

Attaque d’une ampleur inédite contre un Etat européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’invasion lancée par Moscou a provoqué l’exode d’Ukraine de 1,7 million de personnes, un éventail de sanctions européennes contre la Russie et la crainte d’un conflit de grande ampleur avec les Occidentaux.

(Avec Reuters)