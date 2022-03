Incroyable mais vrai. Une momie vieille de 8 000 ans a été découverte en Europe, au Portugal. Cela pourrait faire d'elle la plus vieille du monde. Zoom.

Contrairement à ce que vous auriez pensé, la momie la plus vieille du monde a été découverte non pas en Égypte, mais au Portugal. Cette découverte a été faite grâce à des photographies récemment développées et prises dans les années 60 par l’archéologue portugais Manuel Farinha dos Santos.

Une momie vieille de 8 000 ans découverte

Il y a environ 60 ans, le spécialiste avait photographié des corps trouvés dans des tombes datant de 8 000 ans. Après de nombreuses analyses, une confirmation est tombée : l'un des corps présenté avait été momifié, selon Futura Sciences.

Dans la majorité des cas, les momies sont associées à la culture égyptienne et inca, de quoi surprendre les habitants de l'Europe, mais surtout les chercheurs. Néanmoins, le climat assez aride dans cette région du Portugal (sud de Lisbonne) a probablement aidé à la préservation du corps.

La plus vieille momie du monde jamais découverte ?

Pour ceux qui ne le savent pas, la momification permettait, à l'époque, de transporter les corps des défunts avant de les inhumer. Et malgré son "âge", ce corps n'aurait subi aucune modification. Les archéologues ont constaté que la position peu naturelle dans laquelle avaient été placés les os du squelette confirmait la thèse d'une momification réalisée il y a environ 8 000 ans.

Selon les scientifiques, cette momie pourrait d'ailleurs être la plus ancienne jamais découverte. Celles d'Égypte antique datent approximativement d'il y a 4 500 ans.

De plus en plus de momies sont retrouvées à travers le monde. Dernièrement, une créature mi-homme mi-poisson a été découverte... Vous pouvez d'ailleurs en savoir plus dans notre vidéo en tête d'article.

D'autres momies seront-elles retrouvées dans les années à venir ? Affaire à suivre.