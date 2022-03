L’Allemagne, qui refuse de payer son gaz en Roubles, active une cellule de crise

Maintenant que Moscou a redoublé d’efforts pour exiger de ses « partenaires » européens qu’ils paient leur pétrole et leur gaz en roubles plutôt qu’en euros (qui, comme le bloc l’a déjà démontré, peuvent être facilement confisqués au nom des « sanctions »), le gouvernement allemand s’entête alors que le conflit de paiement menace de précipiter des pénuries d’énergie problématiques dans la plus grande économie d’Europe .

Le Financial Times a rapporté mercredi que le ministre allemand de l’énergie, Robert Habeck, a activé la « phase d’alerte précoce » prévue par la législation allemande sur l’urgence gazière, qui a été adoptée pour aider à rationner les approvisionnements en cas de grave pénurie. Cette décision a pour but d’alerter les consommateurs et les entreprises allemandes afin qu’ils fassent leur possible pour économiser l’énergie.

Dommage que le président Biden et les États-Unis mettent des années à réacheminer leurs exportations de GNL promises (et même ainsi, ils ne seront probablement jamais en mesure de compenser totalement les approvisionnements russes).

M. Habeck a lancé cet avertissement par crainte que Moscou ne prenne rapidement des mesures pour interrompre les exportations d’énergie vers l’un de ses principaux clients en Europe en raison de son refus d’effectuer le paiement en roubles, ce qui, selon M. Habeck, constituerait une violation du contrat entre les deux parties.

Cette mesure a été déclenchée par l’inquiétude de l’Allemagne, qui craint que la Russie ne coupe les approvisionnements du pays et de ses voisins parce qu’ils repoussent les efforts de Moscou pour imposer le paiement des importations de gaz en roubles.

Après avoir exigé la semaine dernière que les « États hostiles » paient son gaz et son pétrole en roubles (bien qu’elle ait laissé entendre que l’or et les crypto-monnaies pourraient également être envisagés), Moscou a déclaré qu’elle ne partagerait pas ses ressources « gratuitement » après que le G-7 a répudié agressivement la demande des Russes.

« Nous ne fournirons pas de pétrole et de gaz gratuitement, c’est certain. Il n’est guère possible et raisonnable de faire la charité dans notre situation », a déclaré le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov, en début de semaine.

Alors que l’Allemagne s’efforce de faire face à une pénurie d’énergie imminente, les analystes préviennent que le refus du gouvernement de répondre à la demande de Moscou de paiement en roubles pourrait créer un risque « substantiel ».

Pendant la phase d’alerte précoce – la première des trois étapes de la réponse d’urgence de l’Allemagne – une équipe de crise composée de représentants du ministère de l’économie, du régulateur et du secteur privé surveillera les importations et le stockage. Si l’approvisionnement est insuffisant et que les tentatives moins draconiennes de réduire la consommation ne fonctionnent pas, le gouvernement coupera du réseau certaines parties de l’industrie allemande et accordera un traitement préférentiel aux ménages. Volker Wieland, professeur d’économie à l’université de Francfort et membre du conseil allemand des conseillers économiques, a averti mercredi qu’un arrêt des approvisionnements énergétiques russes créerait un risque « substantiel » de récession et amènerait la plus grande économie d’Europe « à un taux d’inflation à deux chiffres ».

L’économie allemande est déjà confrontée à l’inflation la plus brutale qu’elle ait connue depuis des décennies, avec un taux d’inflation global annuel qui pourrait dépasser 6 % d’ici la fin de l’année. Cette situation catastrophique a déjà incité le gouvernement à subventionner les coûts énergétiques des citoyens par une série d’aides.

