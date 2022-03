L’Arabie saoudite, alliée des États-Unis, a décapité 81 personnes en une journée

Certains des individus tués semblent être liés à la guerre en cours au Yémen voisin, que les Nations unies qualifient depuis deux ans de « pire crise humanitaire au monde ».

Selon The Hill, s’appuyant sur des sources officielles saoudiennes, « les crimes spécifiques de ces individus comprenaient : l’appartenance à des organisations terroristes telles qu’ISIS, Al-Qaïda et les rebelles houthis du Yémen ; le ciblage de résidents saoudiens ; le voyage vers des zones de conflit régionales pour rejoindre des organisations terroristes ; le ciblage de membres du gouvernement saoudien ; le meurtre et la mutilation d’agents de la force publique ; et le ciblage de véhicules de police avec des mines terrestres. »

Lire la suite :

https://www.aubedigitale.com/larabie-saoudite-alliee-des-etats-unis-a-decapite-81-personnes-en-une-journee/