L'avocate Virginie de Araujo-Recchia arrêtée et placée en garde à vue

Virginie de Araujo-Recchia, avocate au barreau de Paris, a fait l'objet d'une arrestation tôt ce matin à son domicile et a été placée en garde à vue, apprenait-on tôt ce matin.

Rappelons que Me de Araujo-Recchia avait déposé plusieurs plaintes contre X visant les directeurs de publication des médias, ou contre les membres de la commission mixte paritaire ayant validé le passe vaccinal, et qu'elle faisait partie du collectif d'avocats du "Grand Jury" mis en place par Reiner Fuellmich .

D'après des sources proches du dossier, elle travaillait sur une plainte visant des partis politiques et les agissements de certains de leurs membres, et aurait été emmenée à la DGSI, à Levallois.

En France et à l'étranger, la nouvelle a suscité de l'émotion, de l'indignation parfois, et de nombreuses interrogations.



Une affaire qui appelle de plus amples informations, que nous ne manquerons pas de publier dès que nous en aurons.