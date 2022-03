L'OTAN masse-t-elle 10 000 soldats à la frontière Polono-ukrainienne ?

Un plan secret pour une « mission de maintien de la paix » impliquant 10 000 soldats de l’OTAN de différents pays entrant en Ukraine et imposant une zone d’exclusion aérienne limitée serait en cours de préparation par le gouvernement polonais.



Le média polonais Onet rapporte que le président polonais Andrzej Duda attend le feu vert de la Maison Blanche pour mettre en œuvre cette proposition.



Créé par le ministère polonais de la Défense, le plan prévoit l’envoi en Ukraine de 10 000 soldats de l’OTAN faisant partie d’un contingent international pour « protéger les corridors humanitaires » et faire respecter une zone d’exclusion aérienne au-dessus de ceux-ci.



« Il s’agit de mettre en place des unités militaires, à distance des lignes de front, qui seraient chargées de défendre les convois humanitaires de nourriture et de médicaments et ceux permettant aux civils d’échapper au danger », indique l’article.



Bien entendu, la raison officielle de l’envoi des troupes et la véritable raison pourraient très bien être de nature quelque peu différente.



Selon ReMix News, « l’un des scénarios prévoit la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la plus grande des villes ukrainiennes, ce qui marquerait une grave escalade et probablement un conflit direct avec la Russie. »



Le plan est apparemment en suspens en raison d’un désaccord entre le président Duda et le ministère de la défense avec la direction de Droit et Justice (PiS), car Duda veut l’approbation de Washington avant d’aller de l’avant.



Selon le rapport, la Maison Blanche examinera le plan avant le sommet de l’OTAN de jeudi à Bruxelles avant qu’une décision ne soit prise.



Le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, s’est précédemment rendu à Kiev, où il a appelé les puissances de l’OTAN à mettre en œuvre la « mission de paix ».



« Je voudrais faire appel à la conscience des dirigeants européens. Je pense qu’il est nécessaire d’avoir une mission de paix : L’OTAN, éventuellement une structure internationale plus large. Mais une mission qui sera capable de se défendre, qui opérera sur le territoire ukrainien », a déclaré M. Kaczynski.



Source: Anguille Sous Roche

-----

La Russie déclare que l'envoi de casques bleus internationaux en Ukraine serait "très imprudent"

La Russie a condamné mercredi ce qu'elle a qualifié de proposition polonaise "imprudente" d'envoyer des casques bleus internationaux en Ukraine et a averti que cela pourrait conduire à un affrontement direct entre les forces russes et celles de l'OTAN. La Pologne a annoncé vendredi dernier qu'elle soumettrait officiellement une proposition de mission de maintien de la paix en Ukraine lors du prochain sommet de l'OTAN. Interrogé sur l'initiative, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré: "Ce serait une décision très imprudente et extrêmement dangereuse." Il a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique que tout contact éventuel entre les forces russes et de l'OTAN "pourrait avoir des conséquences claires qui seraient difficiles à réparer".