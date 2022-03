Le Hezbollah soutient la Russie et l’Ukraine contre les USA

Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a pris position sur la crise ukrainienne lors d’un discours télévisé, le 4 mars 2022.

Selon lui, il suffit de réfléchir un peu et de se souvenir de ce qui se passe depuis des années pour constater que la Russie et l’Ukraine sont tous deux victimes de l’impérialisme US, seul responsable de la crise.