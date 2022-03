Le mystère de l’origine de la Vénus de Willendorf est enfin levé

L’équipe a recherché des gisements d’oolithe dans une vaste zone s’étendant de la France à l’ Ukraine , et comparé la composition des différents échantillons en ayant été extraits à celle de la statuette. « En raison des différentes tailles de grain des ooïdes calcaires et des variations du contenu fossile, chaque spécimen est unique », détaille le géologue Alexander Lukeneder , co-auteur de l’étude.

Haute de 11 centimètres, cette petite figurine découverte en 1908 lors de fouilles près de la ville autrichienne de Willendorf , dans la vallée de la Wachau , est faite d’ oolithe : un type de calcaire se formant généralement dans les environnements marins peu profonds. Dans le cadre de travaux publiés dans la revue Scientific Reports , Gerhard Weber et ses collègues de l’ université de Vienne ont utilisé la micro-tomographie afin d’obtenir des images haute résolution de la structure de la pierre, et ainsi établir sa région d’origine.

De récentes analyses ont révélé que la Vénus de Willendorf, l’une des plus anciennes œuvres d’art jamais découvertes, avait été sculptée dans une bloc de calcaire issu d’un gisement localisé à environ 600 kilomètres du site où elle avait été mise au jour.

Les analyses minutieuses réalisées ont permis d’établir une correspondance étroite avec un gisement situé dans le nord de l’Italie, près du lac de Garde. Ce qui implique que la pierre, sous sa forme brute ou déjà sculptée, ait été transportée sur des centaines de kilomètres à travers les Alpes il y a environ 30 000 ans. « Les Gravettiens [culture préhistorique du Paléolithique supérieur européen caractérisée par son industrie lithique] s’établissaient dans des environnements favorables », explique Weber. « Dès que le climat ou les opportunités de chasse changeaient, ils se déplaçaient, de préférence le long des rivières. »

La Vénus de Willendorf. À gauche : vue latérale. En haut à droite : cavités hémisphériques sur la hanche et la jambe droites. En bas à droite : trou existant agrandi pour former le nombril.— © Kern / A. & Antl-Weiser / W. Venus / Edition Lammerhuber 2008

Bien que la composition des échantillons provenant d’un gisement du bassin de Donetsk ne corresponde pas aussi étroitement, elle s’avère également proche de celle de l’oolithe de Willendorf, faisant de l’Ukraine une seconde candidate crédible. Les chercheurs notent que des figurines féminines présentant une ressemblance frappante avec la Vénus y on été découvertes, et qu’il existe des exemples de déplacements d’artefacts sur de longues distances entre ces régions, avec des outils en obsidienne typiques découverts en Autriche et dans l’est de la Slovaquie.