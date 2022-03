Le prix du gaz explose: il a plus que doublé depuis le début de la guerre

Le TTF-Future néerlandais, le prix de référence du gaz naturel en Europe, s’élevait à 88,9 euros par mégawattheure le 23 février, la veille de l’invasion russe en Ukraine. Mercredi matin, soit une semaine plus tard, les commerçants ont été choqués lorsqu’un prix record de 193,95 dollars est apparu sur les tableaux. C’est le prix le plus élevé jamais atteint et il a plus que doublé par rapport à la semaine précédente.

Ensuite, le prix s’est un peu calmé, pour atteindre 159 dollars vers midi. Mais c’est toujours au moins 30% de plus qu’hier. C’est aussi plus que le 24 février, le premier jour de la guerre.

Les prix actuels sont proches de la précédente série de pics de prix (tout en la dépassant), qui datent des environs de Noël. À l’époque, on espérait encore que les prix du gaz baisseraient à partir de mars – c’est-à-dire maintenant – puisque les mois les plus froids seraient terminés. Mais personne ne pouvait soupçonner à l’époque que le conflit latent entre la Russie et l’Ukraine allait prendre une telle ampleur.

Fois 10 en un an

Il y a un an – lorsque tout était encore paisible sur le marché du gaz – le prix de référence européen était d’à peine 16 euros. Nous parlons donc d’une multiplication par dix en un an.