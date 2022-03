Le rover chinois découvre de mystérieuses sphères de verre sur la face cachée de la Lune

En mission depuis janvier 2019, le rover lunaire chinois Yutu-2 a pour but d’explorer la face cachée de la Lune. Yutu-2 a déjà fait de nombreuses découvertes intéressantes, dont la forme cubique qui s’était avérée être un rocher lunaire et une étrange pierre en forme de spirale. Cette fois-ci, la caméra panoramique chinoise a mis la main sur deux sphérules translucides en plein milieu de la poussière sèche et grisâtre.

L’explication des scientifiques

Le rover chinois à découvert de mystérieuses sphères de verre sur la face cachée de la Lune. Les scientifiques ont détaillé leur recherche dans la revue Science Bulletin. Ces petites sphères contiendraient l’histoire de la Lune, à savoir la composition de son manteau ainsi que les différents évènements d’impact. Il est à noter que du verre a déjà été trouvé sur la Lune comme lors de la mission Apollo 16. Mais il diffère des deux autres sphères, aperçues récemment par le rover lunaire.