Le sable radioactif du Sahara survole toute la France

Cet épisode sableux plutôt fort est dû à un puissant flux de sud qui fait remonter une grande quantité de sable du Sahara vers l’Europe. Il devrait durer jusqu’à vendredi, selon Étienne Blot, ingénieur météorologue à Météo France. « On est loin des situations dynamiques habituelles où le nuage passe assez vite », a-t-il confié à Actu.fr.

Si des spécialistes de la radioprotection avancent que le taux de césium-37 qu’il contient ne représente aucun danger en France, on ne peut pas en dire autant pour les populations locales touchées par les essais nucléaires français effectués dans les années 1960 en plein coeur du désert nord-africain.

◆ La majesté de la nature

Si l’on s’en tient à l’esthétique seulement, on peut trouver cette ambiance onirique et poétique. Découvrons par exemple une photo des sommets pyrénéens que certains comparent aux dunes du Sahara tellement la couche de sable qui les recouvre est significative.

◆ Du sable aux méfaits invisibles

Si on analyse un peu plus la nature de ce sable, les informations prennent une tout autre résonance…

En plus de pouvoir être porteuses de maladies, les poussières provenant du Sahara représentent un risque majeur pour l’environnement et la santé comme l’indique un article de France 3 Pyrénées. Le sable « porte avec lui des valeurs élevées de poussière en suspension et de particules fines de surface (PM10) ». Une étude de 2019, publiée dans The Cryosphere, a démontré que la poussière venue du Sahara « réduit la durée de la couverture neigeuse en Europe » et qu’elle « assombrit la neige, la rendant moins réfléchissante, ce qui entraîne une augmentation de la fonte des neiges au fil du temps ».

Pour en savoir plus, des scientifiques du Cesbio, le Centre d’études spatiales de la biosphère, ont invité les promeneurs suite à la traversée de la poussière saharienne de février 2021 à récolter des échantillons qui ont donné lieu à un premier rapport en mai 2021. L’une de ses conclusions est que cet ensablement a des conséquences qui varient « fortement avec la localisation et l’altitude » et qu’il a eu « le potentiel d’entraîner un raccourcissement de la saison d’enneigement de plusieurs dizaines de jours pour les zones les plus touchées. » D’autres analyses de ces échantillons sont en cours, notamment pour évaluer le taux de radioactivité.





◆ De la radioactivité dans l’air ?

Comme nous l’expliquions dans notre numéro 135, la France a mené dans les années 1960 des essais nucléaires de grande ampleur dans le désert saharien, dans des conditions sanitaires déplorables. Le sable qui nous revient selon les caprices de la météo, est donc chargé de particules radioactives, comme l’affirme le spécialiste en radioprotection Pierre Barbey dans un article de Franceinfo. Même si les quantités de césium 137 mesurées en France sont « assez faibles » selon lui , il juge bon de rappeler « l’origine et la responsabilité de la France dans ces essais nucléaires ». Il ajoute que « même si pour nous qui sommes très loin du Sahara, il y a une exposition qui est très faible, ce n’est pas du tout le cas des populations avoisinantes ».

Lire que ce phénomène, selon Futura Sciences, « se produit en moyenne une à trois fois par an dans le sud de la France, avec une intensité variable » laisse songeur...