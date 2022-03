"Les Blancs, c'est le Ku Klux Klan", selon Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau était de passage à Toulouse ce samedi dans le cadre d’un grand débat autour des questions féministes dans les cités. Si elle a éludé les questions sur son éviction de l'équipe de campagne de Yannick Jadot, l'écoféministe a partagé sa vision de l'écologie politique actuelle devant les habitants du quartier des Izards.

L'écologiste Sandrine Rousseau était l’invitée ce samedi d’une conférence-débat organisée par l’association Tactikollectif (1) dans le quartier des Izards, à Toulouse. Mais son éviction de l’équipe de campagne de Yannick Jadot après des propos au vitriol rapportés par le Parisien, était sur toutes les lèvres.

« Il t’arrive des petites histoires aujourd’hui chez les Verts… », a plaisanté le président de l’association Tayeb Cherfi, au moment de la présenter au public. Après Nora Hamadi, journaliste, et Yamina Aissa Abdi, cofondatrice de l’association Izards Attitude, qui ont raconté leurs parcours inspirants, place à la « femme blanche et bourgeoise », comme l’a appelé Tayeb Cherfi en clin d’œil à l’un de ses tweets.

La salle était comble, l’ajout de chaises supplémentaires n’a pas suffi à faire asseoir tout le monde. « On va passer du quartier à la politique » a prévenu le président de Tactikollectif.

Sandrine Rousseau a été accueillie par une standing-ovation, comme les autres intervenantes. L'ex-candidate à la primaire écologiste a revêtu ses habits féministes. «Je suis née un 8 mars, la journée des droits des femmes. Je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j’étais petite. Enfant, les différences de traitement entre moi et les garçons m’ont fait m’intéresser à la question du féminisme », a précisé la fondatrice de l’association d’aide aux victimes de violences sexuelles En Parler. Micro en main, derrière ses lunettes cerclées, ses yeux ont scanné les participants au débat.

"Une écologie sociale pas de riche"



Au fil des phrases prononcées avec un large sourire, le discours s'est politisé. «La peur des femmes est organisée politiquement, a-t-elle assuré. Je sens bien, lorsque je prends la parole et que certains considèrent qu'elle n’est pas légitime, qu'il s'agit d'un acte de domination ». Ses ambitions politiques, balayées lors de sa défaite à la primaire écologiste, ne sont pas enterrées. Et elle l’a rappelé. « Je voudrais une caste politique qui parle au nom de tout le monde. La gauche a tellement peur des mouvements sociétaires qu’elle en fait peine », a fustigé Sandrine Rousseau avant de déclarer : « J’aimerais tellement que vous soyez dans mon parti politique.» Mais lequel ? Celui qu’elle s’apprête à lancer comme l'annoncent certaines rumeurs ? "Je ne répondrai pas à ces questions", nous éconduit l’écologiste. Ni aux autres concernant Yannick Jadot ou son parti EELV.

Pendant la conférence, elle a tout de même confié son rêve d'une "écologie plus sociale et populaire, pas une écologie de riche". « Ça me déprime de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs". Une sortie comme elle en a le secret. Une de celles qui lui valent d'être persona non grata à la distribution de tracts des militants EELV ce dimanche, sur le marché Cristal, près de Jeanne-D’Arc.

(1) Femmes de quartiers, de la parole à l’action. Débat organisé par l’association Tactikollectif