Les CDC suppriment 24 % des décès d’enfants dus au COVID-19 et des milliers d’autres décès

Les décès recensés comprennent des personnes décédées avec le COVID-19 et des personnes décédées à cause du COVID-19 , a déclaré un porte-parole des CDC dans un courriel envoyé en janvier à The Epoch Times. Le COVID-19 était répertorié comme la cause sous-jacente, ou la cause primaire du décès, sur environ 90 % des certificats de décès à l’époque.

Certains des décès répertoriés par les CDC ne semblent pas avoir de lien avec le COVID-19. Par exemple, plusieurs décès ont pour cause la noyade ; plusieurs autres ont été répertoriés comme résultant d’une décharge d’arme à feu, selon un examen des codes de décès par Epoch Times.

Pour l’instant, la mise à jour du système de suivi a été décrite comme une « excellente nouvelle » par le Dr Alasdair Munro, chargé de recherche clinique sur les maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital universitaire de Southampton, étant donné que près d’un quart des décès pédiatriques dus au COVID-19 avaient disparu.

Mais Munro, écrivant sur les médias sociaux, a qualifié de « légèrement inquiétant le fait que ces données soient largement utilisées aux États-Unis pour guider ou défendre une politique ».

Certaines personnes ont appelé les CDC à présenter des excuses publiques ou au moins à annoncer ces mises à jour, de la même manière que certaines agences de niveau inférieur ont clairement fait baisser leur nombre de décès.

« C’est scandaleux de noter discrètement en bas de page une erreur aussi conséquente », a déclaré sur Twitter Jessica Adams, ancienne responsable de l’examen réglementaire à la Food and Drug Administration.

Un ancien porte-parole des CDC a toutefois fait remarquer que le site web des CDC indique que les données sont estimées et sujettes à modification.

« Il y a beaucoup de complexité dans tous les systèmes qui essaient de suivre et de résumer les données sur les maladies et les décès, y compris les différences dans la façon dont les données sont collectées et rapportées, l’exhaustivité et l’exactitude des données, la rapidité avec laquelle les données sont entrées dans les systèmes de collecte de données et rapportées aux CDC, et dans les hypothèses faites, et les procédures utilisées pour déterminer si le COVID-19 était la cause principale du décès, une cause contributive du décès, ou un facteur non probable contribuant au décès d’une personne », a déclaré Glen Nowak, l’ancien porte-parole, qui est maintenant doyen associé pour la recherche et les études supérieures à l’Université de Géorgie, à The Epoch Times dans un courriel.

« Il n’est donc pas surprenant que des ajustements ou des révisions se produisent, y compris à la suite de problèmes liés au codage (par exemple, reconnaître, à mesure que davantage de cas et d’informations sont fournis, qu’une meilleure façon de saisir, d’analyser et/ou d’interpréter les données existait). »

Nowak a déclaré qu’il n’était pas surpris que les CDC n’aient pas annoncé l’ajustement, étant donné les avertissements, affirmant que les annonces des agences fédérales « sont mieux réservées aux événements ou aux développements qui ont ou pourraient avoir un impact significatif sur les recommandations ou les politiques du gouvernement ».