Les crimes de guerre du bataillon punitif Aïdar dans la région de Lougansk (Amnesty International)

Amnesty international vient de publier un rapport au sujet des exactions commises par le bataillon Aidar, rattaché au Ministère de l'Intérieur ukrainien. Amnesty enquête, analyse et le cas échéant donne quelques conseils d'organisation pour l'armée ukrainienne. Amnesty ne souligne pas que le gouvernement de Kiev, reconnu et soutenu par l'Union européenne, n'émane d'aucun choix démocratique de la population ukrainienne. Qu'il n'est en tout cas pas reconnu par une partie de la population ukrainienne. Cette faible légitimité démocratique peut pourtant compter dans la manière dont les droits de l'homme et les lois de la guerre sont respectés.

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk lundi 8 septembre, le secrétaire général d'Amnesty International Salil Shetty a exhorté le gouvernement ukrainien à mettre fin aux atteintes aux droits humains et aux crimes de guerre commis par les bataillons d’engagés volontaires agissant aux côtés des forces armées ukrainiennes régulières.

Ici, une habitante du village de Khryashchuvate témoigne du passage du "bataillon Aidar". "Ils sont entrés dans les maisons, ils ont cassé et ils ont pillé".

Les bataillons Aïdar, Donbass et Chakhtersk sont des bataillons punitifs relevant du gouvernement ukrainien. Le bataillon Aïdar compte de nombreux activistes du mouvement "Autodéfense d'EuroMaidan" (auteurs du coup d'état du 22 février). Selon l'OSCE également, ce bataillon est responsable notamment d'enlèvements avec rançons.

Ukraine: Les abus et les crimes de guerre par le Bataillon de volontaires Aidar dans la région nord de Lougansk

Ce n'est pas l'Europe. C'est un peu différent ... Il y a une guerre ici. La loi a changé, les procédures ont été simplifiées ... Si je le veux, je peux vous faire arrêter tout de suite, mettre un sac sur votre tête et vous enfermer dans une cave pendant 30 jours sur de simples soupçons d’avoir aidé les séparatistes.

(Commandant du bataillon Aidar à Amnesty)

Enquête d’Amnesty international

Des membres du bataillon de défense territoriale Aidar, opérant dans la région nord de Lougansk, ont été impliqués dans des violations massives, y compris enlèvements, détention illégale, de mauvais traitements, le vol, l'extorsion, et les exécutions possibles. Le bataillon Aidar est l'un des plus de trente soi-disant bataillons de volontaires qui ont émergé à la suite du conflit, qui ont été faiblement intégrés dans les structures de sécurité ukrainiens qui cherchent à reprendre les zones tenues par les séparatistes.

Au cours d'une mission de recherche de deux semaines dans la région, un chercheur d'Amnesty International a interrogé des dizaines de victimes et des témoins des abus, ainsi que les responsables locaux, les commandants de l'armée et de la police dans la région et des représentants du bataillon Aidar.

Nos résultats indiquent que, bien qu’étant formellement sous le commandement des forces de sécurité ukrainiennes coordonnant les activités militaires dans la région, les membres du bataillon Aidar agissent sans pratiquement aucune supervision ni contrôle, et la police locale est réticente ou incapable de réagir à leurs abus.

Certains des abus commis par des membres du bataillon Aidar s’assimilent à des crimes de guerre, devant lesquels leurs auteurs et, éventuellement, le commandement, sont responsables en vertu du droit national et international.

Une partie de la région où le bataillon Aidar agit actuellement - tels que l'agglomération de Severodonetsk, Lysychansk et Rubizhne et la ville de Shchastya - était sous le contrôle des forces séparatistes de la République populaire de Lougansk (LNR) autoproclamée de mi-mai à la fin de juillet.

Pendant ce temps, les forces séparatistes auraient commis un large éventail de violations contre les civils, y compris l'enlèvement, le vol et l’assassinat. Amnesty International a recensé de tels abus par des groupes armés séparatistes dans d'autres régions.

Le bataillon Aidar a joué un rôle important dans les progrès ukrainiens en juillet, surtout dans la reprise de la ville de Shchastya, à 24 kilomètres au nord de la ville de Lougansk. Il a perdu beaucoup de ses combattants dans les combats. Jusqu'à plusieurs dizaines ont été tués dans une embuscade au sud de Shchastya après l'annonce du cessez-le 6 Septembre 2014.

Bien que respecté par beaucoup à l'échelle nationale comme une force de combat vaillante, le bataillon Aidar a acquis localement la réputation de s’engager dans des représailles brutales, de commettre des vols, des coups et extorsions.

Amnesty International appelle les autorités ukrainiennes à mettre Aidar et les autres bataillons de volontaires de les mettre sous contrôle plus efficacement et d’enquêter sans délai sur toutes les allégations de violations, et obliger les responsables à rendre des comptes.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas les moyens d‘agir dans les zones qu'elles reprennent ni de contrôler l'anarchie et les abus qui ont prévalu dans les zones séparatistes. L'échec à éliminer les abus et les crimes de guerre par les bataillons de volontaires aggravent les risques de tensions dans l'est du pays et risquent de saper les intentions proclamées par les nouvelles autorités ukrainiennes à renforcer et faire respecter l'état de droit en général.

Exactions commises par le bataillon Aidar

Amnesty International a recensé des dizaines de cas de violations qui auraient été commises par des membres du bataillon Aidar dans le district de Novoaidar, Starobilsk, Severodonetsk, Lysychansk, et Shchastya entre fin Juin et fin Août.

Typiquement, les combattants enlèvent des hommes, souvent des hommes d'affaires ou des agriculteurs, qu'ils accusent de collaborer avec les séparatistes et les détiennent dans des centres de détention de fortune avant de les libérer ou de les remettre au service de sécurité (SBU).

Dans presque tous les cas documentés par Amnesty International, les victimes ont été roués de coups au moment de la capture et / ou pendant les interrogatoires, et soit ont dû payer une rançon pour leur libération, ou saisissent leurs biens, y compris l'argent, voitures, téléphones, et autres objets de valeur saisi par les membres du bataillon. Bon nombre des témoins et des victimes abordés par Amnesty International étaient réticents à donner les détails de ces incidents, par crainte de représailles de membres du bataillon AIDAR. Les noms des victimes et des témoins dans les affaires d'illustration détaillées ci-dessous ont été modifiés.

· Les 25-27 Août, les membres du bataillon AIDAR ont enlevés 4 mineurs de Novodruzhesk, une petite ville au nord de Lysychansk. L'un des hommes, "Andriy" (pas son vrai nom), subissant une chimiothérapie pour le cancer du poumon, a déclaré à Amnesty International qu'il était devant son domicile à 15 heures le 27 Août, quand un groupe de combattants du bataillon AIDAR est arrivé dans un minibus. Deux hommes avec des armes automatiques, en tenue de camouflage se sont approchés et lui ont ordonné de s'allonger sur le sol.

Il a dit:

Ils ont cassé ma mâchoire ... Quand je me suis couché (ils criaient « allonge-toi »), l'un d'eux m'a frappé ... Ils m’ont bandé les yeux et m'ont attaché les poignets, également avec du ruban adhésif.

Ils m'ont mis dans un minibus avec mon voisin ... Ils ont roulé pendant environ 20 minutes, puis ils m'ont amené dans une sorte de chambre. Je ne pouvais pas voir où j’étais, mes yeux étaient bandés tout le temps ... Ils m(ont gardé là un jour. Ils ont donné de l'eau, un biscuit, m'ont conduit aux toilettes en cas de besoin.

Il y avait environ 12-15 autres détenus là-bas. Nous n'avions pas le droit de parler ... j'ai été interrogé à deux reprises: «où étiez-vous? », « Qu'avez-vous fait? », Mais pas plus battu. Mais j'ai entendu d'autres battus dans autres salles ».

Andriy a déclaré que les ravisseurs l'ont conduit au stade de Severodonetsk et libéré, les yeux toujours bandés. Sa femme dit qu'elle est allée à la police locale qui a finalement réussi à restituer à la famille quelques-uns des biens saisis par les ravisseurs, deux passeports et d'un téléphone, mais pas ses documents de voiture, permis de conduire, clés, porte-monnaie et les cartes bancaires. Ils n'ont pas ouvert d’affaire pénale suis à l'incident. Le 28 Août il y a eu une tentative de débiter de l'argent de sa carte bancaire. Amnesty International a vu le message texte envoyé automatiquement au téléphone d'Andriy, l'informant de la tentative.

Les membres de la famille de deux autres hommes détenus à la recherche d'information le 28 Août au poste de police Severodonetsk sur leurs allées et venues, a déclaré à Amnesty International que les policiers et les soldats à Lysychansk leur ont parlé d'un centre de détention secret à Severodonetsk, mais la police a nié son existence - ce qu'ils ont répété à Amnesty International. Une personne libérée du même endroit avait reconnu l'un des deux hommes, et a raconté que les détenus ont été forcés de réciter l'hymne national ukrainien et étaient battus s'ils n’y parvenaient pas.

· Le 25 Août, vers 16 heures, les membres du bataillon Aidar ont enlevé Yevhen un homme d'affaires local de 31 ans, près de la tour de télévision de Starobilsk.

Yevhen déclaré à Amnesty International que trois hommes masqués, arrivés dans une voiture VAZ noir, l'ont approché quand il s'est arrêté pour une pause toilettes à une station d'essence abandonnée. Ils ont fouillé sa voiture et pris 30 000 UAH (environ 1700 euros). Ils l’ont accusé d'être un séparatiste.

Il a dit:

"Ils ont mis un masque sur ma tête, et m’ont conduit pendant environ 20 minutes. Ils m'ont amené à un endroit qui semblait être un garage et ont commencé à m'interroger, exigeant que j'avoue être un séparatiste.

"Ils m'ont interrogé à trois reprises. Chaque fois, ils m'ont battu: avec des canons de fusils, dans les reins avec l'extrémité émoussée d'une hache, et d'autres choses. Ils ont menacé de me faire sortir et de m'exécuter.

"Après une journée passée ils sont venus à nouveau et m’ont dit que j'avais été détenu par le bataillon Aidar, mais que j’étais maintenant entre les mains de "Alpha" [une unité appartenant au Service de sécurité ukrainien (SBU)], mais je ne pouvais voir s’ils étaient les mêmes personnes. "

Yevhen dit que finalement les ravisseurs lui ont demandé combien d'argent il était prêt à payer pour sa libération et, quand il a dit qu'ils avaient déjà pris tout ce qu'il avait, ils ont décidé de le laisser partir. Il a déposé une plainte auprès de la police, mais n'a pas été en mesure de récupérer ses biens confisqués - l'argent, sa voiture, deux téléphones portables et des bijoux en or.

· Le 23 Août dans l'après-midi, les membres du bataillon Aidar ont attaqué la maison de Olena dans le village de Olexandrivka près de Severodonetsk.

Olena, âgée de 82 ans, a déclaré à Amnesty International qu'elle était à la maison avec sa fille, son beau-fils, et son petit-fils. La famille a entendu des coups de feu et a vu un certain nombre de véhicules s'approcher de la maison, avec leur caméra de sécurité.

Olena dit:

"J’ai ouvert la porte, et ils se sont précipités sur moi. De peur que l’ai refermée. Ils ont commencé à tirer. Nous nous sommes précipités vers notre voiture. Ils tiraient. Des coups de feu automatique. Une rafale. Rat tat tat tat.

Dans le garage, ils m'avaient déjà eu ... J'ai rampé vers la porte, crié et sur suis tombée sur le seuil. Ma fille est sortie en criant: "Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Appelez une ambulance, vite ". ... Le sang se répandait. Ma fille essayait de m’aider".

Olena a déclaré à Amnesty International que les hommes armés ont fouillé la maison et ont voulu retenir son petit-fils, l'accusant d'être un séparatiste. Elle a réussi à les convaincre de ne pas l'emmener, mais ils ont pris un peu d'argent qu'ils ont trouvé dans la maison, et la voiture à quatre roues motrices de son petit-fils.

Olena a été rapidement envoyée en taxi à l'hôpital de Severodonetsk et, comme les médecins ont informé Amnesty International, elle a subi sept heures de chirurgie.

Ses blessures abdominales importantes étaient des éclats d'obus plutôt que des balles.

- Il y avait en lambeaux entrée et de sortie des blessures. Son colon a été sectionné. Elle avait deux côtes brisées retirés.

Réponse des autorités

Amnesty International a exprimé ses préoccupations concernant les abus commis par des membres du bataillon Aidar directement avec son commandant de Severodonetsk et Rubizhne. Il a confirmé que le bataillon a utilisé une procédure «simplifiée» pour les détentions et a indiqué que le bataillon avait en effet son propre dispositif dans la zone de Severodonetsk pour la garde des détenus. Il a reconnu qu'il pourrait y avoir des cas de coups lors de son arrestation, a confirmé que les détenus avaient les yeux bandés tout au long de la détention, que ses troupes avaient tenu Andriy, et qu'il a personnellement supervisé le transfert de son sac de documents à la police.

Il n'a pas reconnu les actes de vol par le bataillon et ne voit pas la nécessité d'introduire des mesures pour y remédier. Il a reconnu que ses troupes ont pris la voiture du petit-fils de Olena comme une mesure temporaire nécessaire, et a déclaré que l'ordre avait été donné pour sa restitution. Cependant, la famille de Olena plus tard a informé Amnesty International que la police de Troïtsk (dans l'extrême nord de la région de Lougansk) a retrouvé la voiture et un homme au volant, après qu’elle ait été illicitement vendue.

La police et les autorités militaires de Severodonetsk ont informé Amnesty International qu’il y a 38 affaires pénales ouvertes suite à des actions qui auraient été commis par les membres du bataillon Aidar, la plupart impliquant des affaires de vol qualifié. Les rapports sur cette série de crimes ont été présentés aux ministères de la Défense et de l'Intérieur, sans résultat tangible à ce jour. La police locale a déclaré à Amnesty International qu'ils étaient bien au courant des actions criminelles répandues par les membres d’AIDAR mais ont été incapables de faire quoi que ce soit au-delà de l'enregistrement des affaires pénales.

Un responsable militaire de haut rang dans la région a informé Amnesty International qu'après avoir reçu ses rapports du ministère de la Défense a envoyé deux commissions au début Août pour inspecter le bataillon Aidar. Leurs recommandations pour sa réorganisation et la régularisation des procédures, n'ont pas encore été suivies d’effet.

Recommandations

Amnesty International exhorte les autorités ukrainiennes à:

- Clarifier le statut juridique du bataillon Aidar et d'autres unités de volontaires;

- Intégrer les bataillons de volontaires dans les chaînes de commandement claires, de contrôle et de rapports.

- Mener des enquêtes promptes, approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de violations commises par des membres des bataillons de volontaires, y compris, notamment, les exactions commises par le bataillon Aidar dans la région de Lougansk nord;

- Protéger efficacement les victimes et les témoins d'abus objet d'une enquête contre les représailles;

- Veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans les opérations militaires et l'application des lois, y compris les membres de bataillons de volontaires, soient pleinement informées des dispositions du droit national et international applicable à leurs actions et de leur responsabilité personnelle et de commandement potentiel pour leur violation.

Traduction en français réalisée à partir de la source originale : http://www.amnesty.org/en/ library/asset/EUR50/040/2014/ en/e6776c69-fe66-4924-bfc0- d15c9539c667/eur500402014en. pdf