Les forces israéliennes agressent un jeune Palestinien trisomique

C’est une vidéo qui fait froid dans le dos. Les hurlements de peur de Mohammed Al-Ajloni, 25 ans, atteint de trisomie 21, laissera des traces indélébiles. Dans la séquence ci-dessous, le jeune homme se débat, hurle de peur. Totalement insensibles à ses cris terrifiés, les cinq soldats israéliens l’agrippent de toute leur force afin de l’emprisonner. Heureusement les habitants du quartier de Sheikh Jarrar à Jérusalem-Est se sont interposés afin que le jeune homme puisse prendre la fuite et éviter le camp de rétention.

L’occupant israélien intervenait lors d’une manifestation devant la maison de la famille Salem, menacée d’expulsion imminente, afin que s’installent des colons israéliens.

Dans une autre vidéo filmée un peu plus tard, on peut voir le jeune homme emmené par une ambulance du Croissant-Rouge palestinien. Les soignants indiquent qu’Ajlouni a souffert d’une attaque de panique, ainsi que de douleurs dans la nuque et les épaules après son passage entre les mains des officiers.

Le Média en 4-4-2 :

https://lemediaen442.fr/les-forces-israeliennes-agressent-un-jeune-palestinien-trisomique/