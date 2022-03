Les ultra riches du monde entier achètent dans la panique des bunkers de l’Apocalypse

La décision du président russe Vladimir Poutine de placer ses forces nucléaires en état d’alerte maximale alors que l’invasion de l’Ukraine se poursuit pour la cinquième journée a fait augmenter la demande en bunkers apocalyptiques sur mesure pour les riches paranoïaques.

Gary Lynch, directeur général de la société Rising S Co, basée au Texas, a déclaré au Sun que la demande de bunkers souterrains apocalyptiques avait augmenté de plus de 1000 % depuis que les troupes russes ont envahi l’Ukraine le 24 février.

« En général, je vends entre deux et six abris par mois – et habituellement l’hiver est une période calme pour nous. »

« Mais j’ai vendu cinq unités jeudi et j’en ai déjà vendu deux autres aujourd’hui – on ne sait pas combien d’autres [commandes] nous recevrons. »

« Le téléphone n’a pas cessé de sonner, et nous avons envoyé tellement de devis », a ajouté M. Lynch.