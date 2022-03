Mark Zuckerberg a truqué les élections du Michigan pour aider Biden

Mark Zuckerberg a aidé à truquer l’élection du Michigan en 2020 dans le cadre d’un complot démocrate visant à aider Joe Biden à remporter la présidence, selon un nouveau rapport explosif.

Un organisme à but non lucratif lié à la CTC de Zuckerberg a eu accès aux bulletins de vote par correspondance et a écarté les fonctionnaires « indésirables » du processus électoral.

C’est ce que rapporte le site Thefederalist.com : Des documents obtenus en exclusivité par The Federalist grâce à une demande de documents ouverts montrent que la PDG de National Vote at Home Institute, Amber McReynolds, travaille avec Benson pour changer la politique électorale du Michigan. NVAHI partage des liens de leadership avec le Center for Tech and Civic Life, un groupe qui a fait la navette entre l’argent de Zuckerberg et les agences électorales gouvernementales avant l’élection de 2020, comme le Federalist l’a précédemment rapporté. Dans plusieurs cas, la NVAHI et le CTCL ont travaillé ensemble pour influencer l’élection de 2020.

Les documents montrent également que l’organisation privée financée par le magnat de Facebook Zuckerberg existe pour pousser les États à adopter le vote postal de masse du type de celui qui a semé le chaos lors de l’élection de 2020.

Il est prouvé que les bulletins de vote par correspondance sont beaucoup plus susceptibles d’être frauduleux, comme l’a conclu en 2005 une commission fédérale bipartisane sur l’intégrité des élections présidée par l’ancien président Jimmy Carter. Cela s’explique par le fait que les bulletins de vote par correspondance offrent plus de possibilités d’influencer, d’obtenir et de trafiquer les bulletins de vote.

Dans un exemple récent, lors d’une élection du conseil municipal de Dallas, au Texas, en 2017, les enquêteurs ont découvert qu’une personne avait frauduleusement signé 700 bulletins de vote par correspondance, soit plus que la différence totale de voix entre les candidats concurrents à l’époque. Lors de l’élection de 2020 dans le Wisconsin, des fonctionnaires ont pris part à un trafic de bulletins de vote et ont utilisé des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance, ce qu’un juge a ensuite jugé contraire à la loi de l’État.

