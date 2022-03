Neutralité oblige, le Crédit Suisse demande à ses clients de détruire les documents liés à leurs relations avec les oligarques russes

Cela ne devrait pas surprendre ceux qui ont suivi le procès pénal suisse d’un lutteur bulgare devenu trafiquant de cocaïne, mais le Crédit Suisse a officiellement remplacé la Deutsche Bank en tant que banque récidiviste la plus impénitente d’Europe.

Et bien que cela ne soit pas techniquement illégal (du moins pas de manière évidente), le CS s’est retrouvé à l’extrémité de titres plus embarrassants les uns que les autres, affirmant que la banque suisse a demandé à des fonds spéculatifs et à d’autres clients de détruire des documents relatifs aux yachts et aux jets de certains de ses clients les plus riches. Selon le Financial Times, la banque a fait cette demande parce qu’elle était préoccupée par la fuite d’informations sur son unité de banque privée – qui a accordé des prêts à des oligarques sous sanctions américaines.