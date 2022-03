Pour la première fois, des microparticules de plastique ont été retrouvées dans le sang humain

La pénétration des microplastiques dans les organes fait l’objet de plusieurs programmes de recherches. La présence de produits chimiques plastiques dans les selles humaines avait déjà été confirmée, ainsi que son lien avec des maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Une étude publiée le jeudi 24 mars 2022 dans Environment International, a révélé la découverte de traces de PET (polytéréphtalate d'éthylène) dans le sang humain. Il s'agit d'un des plastiques les plus utilisés dans le monde, notamment pour la fabrication de bouteilles et de fibres polyester.

Des effets sur la santé encore inconnus

Après avoir analysé des échantillons sanguins de 22 donneurs anonymes, tous des volontaires en bonne santé, les chercheurs ont quantifié les microplastiques qui ont pu pénétrer dans le corps, à travers la respiration, l'eau ou la nourriture consommée, ou même à travers l’utilisation de produits d'hygiène ou cosmétiques. L'étude aide ainsi à certifier que les particules plastiques ne se sont pas seulement répandues dans l'environnement, mais également dans le corps humain.

Cependant, les conséquences à long terme sur la santé sont encore méconnues. Pour l'équipe de recherche, dirigée par la toxicologue Heather Leslie et la chimiste analytique Marja Lamoree de l’Université d’Amsterdam, il est essentiel de continuer les recherches pour savoir comment la conservation de ces plastiques dans le corps humain peut avoir un impact sur la santé. “Cet ensemble de données est le premier du genre et doit être élargi pour mieux comprendre à quel point la pollution plastique est répandue dans le corps humain et à quel point elle peut être nocive. Grâce à ces informations, nous pouvons déterminer si l'exposition aux particules de plastique constitue une menace pour la santé publique”, ont déclaré les chercheurs.