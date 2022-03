Poutine déclare vouloir« purifier » la société russe des « traîtres nationaux »

Le président russe Vladimir Poutine a lancé mercredi un sévère avertissement aux « traîtres » russes lors d’une réunion avec ses ministres diffusée à la télévision nationale. « Le peuple russe sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres et de les recracher comme un moucheron qui a accidentellement atterri dans leur bouche », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, ils (les Occidentaux) vont essayer de parier sur la fameuse cinquième colonne, sur les traîtres – sur ceux qui gagnent leur argent ici, mais qui vivent ailleurs. Qui vivent, pas dans le sens géographique, mais dans le sens de leurs pensées, de leurs pensées serviles », a déclaré le président russe.

« Un seul objectif, la destruction de la Russie »

« Tout peuple, et en particulier le peuple russe, sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de les recracher comme un moucheron qui a accidentellement atterri dans leur bouche ».

« L’Occident veut diviser notre société, provoquer une confrontation civile en Russie et utiliser la cinquième colonne pour atteindre son objectif. Et il n’y a qu’un seul objectif – la destruction de la Russie. Mais ils n’y parviendront pas », a lancé Vladimir Poutine.

« Auto-purification naturelle »

« Je suis convaincu que cette « auto-purification » naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à relever n’importe quel défi », a-t-il conclu, selon des propos rapportés par l’agence de presse Reuters.

