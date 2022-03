Pyramide de Gizeh : ses secrets bientôt révélés grâce à cette technique...

Les muons sont instables et se désintègrent en quelques microsecondes ou millionièmes de seconde seulement. Mais ils voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière, et à une telle vitesse, ils peuvent pénétrer profondément avant de se désintégrer. Il existe une source inépuisable de muons provenant des rayons cosmiques qui bombardent constamment la Terre, ce qui en fait une ressource très intéressante pour mener des expériences de ce type.

Pour réussir à scanner de la manière la plus précise la grande pyramide de Gizeh, l'équipe d'archéologues va utiliser une technologie utilisant des muons . Les muons sont des particules élémentaires semblables aux électrons mais ils sont plus massifs. Ils sont utilisés en tomographie car ils pénètrent profondément dans les structures. Plus profondément que ne le font les rayons X . Les muons des rayons cosmiques sont créés lorsque des rayons cosmiques entrent en collision avec l'atmosphère terrestre.

Bâtie au 26e siècle avant Jésus-Christ pour abriter la dépouille du pharaon Kheops , la grande Pyramide de Gizeh est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Certaines de ses pièces demeurent inaccessibles et la peur d'endommager la dernière des 7 merveilles du monde, encore en bon état, était trop grande pour tenter de découvrir à tout prix les secrets qu'elle cache. Mais l'équipe de la mission Explore the Great Pyramid (EGP) a bon espoir d'y parvenir grâce à une technologie utilisant les rayons cosmiques .

... pour reconstituer le plus fidèlement les pièces de la pyramide

La mission Explore the Great Pyramid utilise la tomographie à muons pour aller encore plus loin dans la reconstitution des images de la grande Pyramide. En 2016, des archéologues avaient déjà utilisé des techniques "non invasives" pour découvrir une immense cavité, qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Comme ScanPyramids avant elle, EGP utilisera la tomographie à muons pour imager l'intérieur de la structure. Mais EGP affirme que son système de télescope à muons sera 100 fois plus puissant que les images muoniques précédentes :