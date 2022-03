Selon des scientifiques, 80 % des gens ont des particules de plastique dans le sang

La pollution aux microplastiques a été détectée dans le sang humain pour la première fois, les scientifiques ayant trouvé ces minuscules particules chez près de 80 % des personnes testées.

Cette découverte montre que ces particules peuvent se déplacer dans le corps et se loger dans les organes. Leur impact sur la santé est encore inconnu. Mais les chercheurs sont inquiets car les microplastiques endommagent les cellules humaines en laboratoire et on sait déjà que les particules de la pollution atmosphérique pénètrent dans l’organisme et provoquent des millions de décès prématurés chaque année.

D’énormes quantités de déchets plastiques sont déversées dans l’environnement et les microplastiques contaminent désormais la planète entière, du sommet du mont Everest aux océans les plus profonds. On savait déjà que l’homme consommait ces minuscules particules par l’intermédiaire de la nourriture et de l’eau et qu’il les respirait, et on les a retrouvées dans les selles de bébés et d’adultes.

Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang provenant de 22 donneurs anonymes, tous des adultes en bonne santé, et ont trouvé des particules de plastique dans 17 d’entre eux. La moitié des échantillons contenaient du plastique PET, couramment utilisé dans les bouteilles de boissons, tandis qu’un tiers contenait du polystyrène, utilisé pour emballer les aliments et d’autres produits. Un quart des échantillons de sang contenait du polyéthylène, à partir duquel sont fabriqués les sacs en plastique.

