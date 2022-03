Ukraine : La Pologne veut envoyer des hommes, Lavrov craint un « affrontement direct »

De hauts responsables russes ont condamné mercredi la proposition de la Pologne d’envoyer des « forces de maintien de la paix » de l’OTAN en Ukraine comme une idée « très imprudente et extrêmement dangereuse » qui risquerait une guerre totale entre l’alliance et Moscou.

« Ce sera l’affrontement direct entre les forces armées de la Russie et de l’OTAN que tout le monde a non seulement essayé d’éviter, mais a dit qu’il ne devait pas avoir lieu en principe », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devant les étudiants et le personnel de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, alors que l’assaut meurtrier de la Russie contre l’Ukraine entrait dans son 28e jour. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait écho à l’évaluation de M. Lavrov en déclarant aux journalistes mercredi que « les conséquences d’un éventuel engagement entre nos troupes et les forces de l’OTAN sont tout à fait claires et qu’elles seraient difficiles à réparer. »